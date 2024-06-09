شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مشروع مع «الإلكترونيات المتقدمة» بـ11.75 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية، اليوم، ترسية مشروع مع شركة الإلكترونيات المتقدمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 11.758 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وأضافت أن المشروع يتضمن خدمات مدارة وتجديد تراخيص.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 11.758 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وأضافت أن المشروع يتضمن خدمات مدارة وتجديد تراخيص.