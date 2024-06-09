شكرا لقرائتكم خبر عن «نولجنت» توقع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثمار ملكية خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شبكة المعرفة مساء أمس السبت الموافق 8 يونيو، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثمار ملكية خاصة بالتعاون مع شركة بيت النمو المالية، والتي بدورها ستكون مديرًا للصندوق.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بموجب هذه المذكرة ستكتتب شركة شبكة المعرفة بحصصها في عدد من شركاتها التابعة في مجالات التقنية المالية والخدمات، وذلك حسب قيمتها السوقية.

ونوهت بالإعلان عن حجم الصندوق والأثر المالي لهذه العملية فور الانتهاء من تقييم الشركات التابعة.