شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 9-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد مستهل تعاملات اليوم بعد تسجيل مستويات مرتفعة، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3100 جنيه، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث ارتفاعات كبيرة للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.



الذهب العالمي

الجدير بالذكر أن قرارات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي والبنك المركزي الأوروبي زاد من التوقعات في الأسواق بإمكانية لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى تيسير السياسة النقدية قريباً للعمل على عدم توسع الفارق في السياسة النقدية وأسعار الفائدة بينه وبين البنوك المركزية العالمية.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو بمقدار 15.1 طن من الذهب وذلك بعد ارتفاع كبير في التدفقات النقدية على صناديق أوروبا بمقدار 10.8 طن بالإضافة إلى ارتفاع في تدفقات صناديق أسيا بمقدار 4.6 طن.