شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" تستعد لإطلاق مشروع "ساوث ميد" فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لإطلاق مشروعها الجديد المرتقب "ساوث ميد" في الساحل الشمالي، ويمتد هذا المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، وسيتم تطويره وفق نموذج مالي منخفض المخاطر.

وتتوقع المجموعة، أن يستمر الأداء القوي وغير المسبوق للمبيعات على مدار العام، مدعومًا في ذلك بالإطلاق المرتقب لمشروعها ساوث ميد والطلب القوي المستمر الذي تشهده في المملكة العربية السعودية.

حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات بلغت قيمتها 122 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالـ 45 مليار جنيه التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.7 مرة على أساس سنوي، ويشمل ذلك مبيعات بقيمة 37.1 مليار جنيه في مشروع المجموعة الجديد بالمملكة العربية السعودية، ويمثل هذا الرقم حوالي 2500 وحدة مباعة في المشروع حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن قامت المجموعة بتحديد استراتيجيتنا الجديدة بوضوح وإعلانها للسوق في العام 2017، فقد زادت مبيعاتها السنوية عشرة أضعاف، وبعد المبيعات المذكورة أعلاه، ارتفع حجم المبيعات غير المثبتة من الوحدات المبيعة ولكن التي لم يتم تسليمها بعد إلى 239 مليار جنيه.

منذ عام 2017 توسعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بشكل كبير في رقعة أراضيها المتميزة بمساحة 54 مليون متر مربع، وذلك وفق شروط تنافسية، مما يضمن استمرار نمو أعمالها خلال الـ 20 عامًا المقبلة وما يليها، ويشمل ذلك التوسع شراء أراضي مشروع نور (21 مليون متر مربع)، وبنان في المملكة العربية السعودية (10 ملايين متر مربع)، ومؤخراً الاتفاقية التي أبرمتها لتطوير مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي (23 مليون متر مربع) الذي سيتم إطلاقه هذا الصيف، ومن ثم وصل إجمالي مساحة الأراضي الرئيسية بعد القيام بهذه التوسعات إلى 107 ملايين متر مربع في مصر والمملكة العربية السعودية.