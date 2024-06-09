سعر الدينار الكويتى في البنوك اليوم الأحد 9-6-2024

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 9-6-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.3 جنيه للشراء و 155.3 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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