شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يحدد 16 خدمة إلكترونية مصرحا بها للمحافظ الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المحافظ الالكترونية لمالكها اجراء معاملات مالية الكترونياً من خلال الهاتف المحمول (باستخدام ال USSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على مستخدميها الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لهم ولأموالهم وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول، ووصلت حيث وصل عدد المحافظ إلى نحو 20.4 مليون محفظة على مستوى الجمهورية حتى فبراير 2024.

خدمات المحافظ الالكترونية المصرح بها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات



ايداع النقود في محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان …..) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.

سحب النقود من محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان …..) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.

تحويل النقود من محفظة لأي محفظة أخرى تابعة لأي مقدم خدمة داخل جمهورية مصر العربية.

تحويل النقود من حساب العميل البنكي لحساب المحفظة الالكترونية.

صرف المرتبات والحوافز من الشركات والمؤسسات إلى المحافظ الالكترونية المملوكة للموظفين.

شحن رصيد أي هاتف محمول داخل جمهورية مصر العربية.



سداد فواتير أي هاتف محمول وسداد فواتير الانترنت داخل جمهورية مصر العربية.



سداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه.



سداد رسوم الجامعات والمدارس والنقابات.



سداد قيمة المشتريات من المواقع الالكترونية عن طريق إنشاء كارت ائتماني افتراضي مؤقت.



سداد المشتريات من المحالات التجارية باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع QR-Codeأو باستخدام الـ USSD أو من المواقع الالكترونية وتطبيقات التجار.



الحصول على تمويل متناهي الصغر وسداد الأقساط باستخدام المحافظ الالكترونية



خدمات مجموعات الادخار والإقراض الريفي (VSLA)



تحويل التبرعات للمؤسسات الخيرية والعلاجية.



صرف نفقة المطلقات من بنك ناصر الاجتماعي للمحافظ الالكترونية الخاصة بالمستحقين.



صرف المعاشات علي المحافظ الالكترونية الخاصة بالمستفيدين



يمكن الحصول على خدمات المحافظ الالكترونية على حسب نوعية الخدمات المقدمة من خلال إما فروع مقدمي الخدمة أو تطبيقات الهواتف الذكية أو الأكواد المختصرة USSD