شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تعرض على جمعيات ذوى الهمم طرق الحصول على خدمات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فريق عمل من شركة القناة لتوزيع الكهرباء ممن يتقنون لغة الإشارة على زيارة احدي الجمعيات التي تقوم برعاية ذوي الهمم من الصم والبكم لشرح كافة الخدمات التي تقدمها الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركة القناه لتوزيع الكهرباء لذوى الهمم من الصم والبكم.

وتضم مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عمالة مدربة ومجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة واماكن مخصصة لذوى الهمم ودليل خدمات للمكفوفين.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت تعميم دليل خدمات الكهرباء بلغة برايل لذوى الهمم من المكفوفين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إطلاق النسخة الأولى منه بشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي ابو وردة.

وأصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أول دليل لخدمات الكهرباء بالكامل بلغة برايل لذوى الهمم من المكفوفين ليتمكنوا من الحصول على الخدمة فى اسرع وقت ممكن دون أى عرقلة، بالإضافة إلى توفير كود يمكن للمشترك من ذوى الهمم مسحه بالهاتف المحمول للاطلاع على كافة الخدمات بالطريقة التى تناسبه لذلك تقرر تعميم هذه الفكرة على جميع شركات توزيع الكهرباء لخدمة أبناء الوطن من ذوهى الهمم.