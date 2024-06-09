اليوم.. بدء صرف رواتب شهر يونيو للموظفين بالدولة

الشارقة - اميمة ياسر -

تبدأ وزارة المالية، من اليوم الأحد، صرف رواتب شهر يونيو الجاري للموظفين العاملين بالدولة بشكل مبكر بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وبهدف التسهيل على الموظفين العاملين بالدولة صرف رواتبهم لشراء مستلزمات العيد.

وصرح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي ATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وفقا لخيري.

وقالت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024 وعيد الأضحى