شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، هيكل ملكية الشركة الجديد، وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024م. هيكل ملكية أرامكو بعد الطرح وفقا لبيان شركة أرامكو السعودية، فإن المستثمرين من المؤسسات الدولية يمتكلون نحو 0.73% من الأسهم المصدرة، فيما يمتك المستثمرين من المؤسسات المحلية نحو 0.89%، بينما يمتلك الأفراد نحو 0.76%.

وبحسب البيان، تشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في شركة أرامكو السعودية، بما في ذلك حكومة المملكة العربية السعودية حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في شركة أرامكو السعودية من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي. هيكل ملكية أرامكو ويتضمن المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

أما بالنسبة لملكية باقي أسهم شركة أرامكو، فهي تشمل: الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها.

وتتضمن ملكية باقي أسهم شركة أرامكو: الأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، إضافة إلى 163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.