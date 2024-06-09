شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 % ارتفاعا في الأنشطة غير النفطية بالسعودية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

نمو على أساس ربعي

الإنفاق الاستهلاكي الحكومي

نمو إيجابي للأنشطة الاقتصادية

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، عن تحقيق الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من 2024 ارتفاعا قدره 3.4% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.وبحسب تقرير صادر عن الهيئة شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضا بنسبة 1.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.أشار التقرير إلى أن بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموا بلغ 1.4 %.وحققت الأنشطة الحكومية نموا قدره 2% على أساس سنوي، بينما انخفضت على أساس ربعي بنسبة 1.1%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا في الربع الأول من عام 2024، بنسبة 6.3% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي.ووفقا للتقرير حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا قدره 4.7% على أساس سنوي، و4% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 0.9% على أساس ربعي.أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الواردات نموا قدره 1.8% على أساس سنوي، و 1.3% على أساس ربعي، في حين شهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 6.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 7.4% على أساس ربعي.وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2024، والتي بلغت 5.9% على أساس سنوي و2.1% على أساس ربعي.وجاء في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 5%، و0.2% على أساس ربعي، كما حققت الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى نموا بنسبة 4.5% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.016 مليار ريال في الربع الأول من 2024.وحققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.4% تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 15.8%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساخمة بلغت 10.4%