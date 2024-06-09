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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، عند آخر مستوياته.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك المركزي المصري، 47.45 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك مصر، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قناة السويس، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في المصرف المتحد، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قطر الوطني، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك المركزي المصري، 47.45 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك مصر، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليومسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الإسكندرية، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصريواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك فيصل الإسلامي، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قناة السويس، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيهوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك البركة 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في المصرف المتحد، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوموبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قطر الوطني، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.