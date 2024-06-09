شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، عند آخر مستوياته.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك المركزي المصري، 47.45 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك الأهلي المصري، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك مصر، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الإسكندرية، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك فيصل الإسلامي، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قناة السويس، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك البركة 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في المصرف المتحد، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قطر الوطني، عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.