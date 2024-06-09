شكرا لقرائتكم خبر عن «آيكتك» تتقدم بطلب للانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع على موقع السوق المالية (تداول

الدمام - شريف احمد - تقدمت شركة تقدم العالمية للاتصالات، اليوم، طلبا للانتقال إلى السوق الرئيسية، من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع على موقع السوق المالية (تداول السعودية ) بتاريخ 20/05/1445هـ الموافق 04/12/2023م قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي.