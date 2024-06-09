الاقتصاد

«آيكتك» تتقدم بطلب للانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تقدمت شركة تقدم العالمية للاتصالات، اليوم، طلبا للانتقال إلى السوق الرئيسية، من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع على موقع السوق المالية (تداول ) بتاريخ 20/05/1445هـ الموافق 04/12/2023م قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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