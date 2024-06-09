شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. إعادة الفائض من اكتتاب أرامكو للمستثمرين الأفراد والان نبدء بالتفاصيل



ورد الفائض هو الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد «29 ريالا للسهم»، وسعر الطرح النهائي لشركة أرامكو السعودية، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يجري تخصيصها للأفراد، إن وجدت سعر الطرح النهائي حددت أرامكو السعودية سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.

وستخصص كافة الأسهم المخصصة للأفراد إذ يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وستخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.

ونوهت بإتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد في شركة أرامكو السعودية، قبل فتح السوق المالية اليوم الأحد.

وتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم طرح أرامكو السعودية عند فتح السوق اليوم الأحد. عدد المكتتبين وأشارت شركة أرامكو السعودية إلى أنه جرى الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 1331915 مكتتباً.

وبناء عليه، ستخصص نسبة 10% من أسهم الطرح «باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي» للمكتتبين الأفراد، وستخصص نسبة الـ90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة. عملية التسوية وأفادت الشركة أنه ستجري عملية التسوية، وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يجري التفاوض عليها خارج السوق، والتي سيجري تنفيذها وفقاً لإطار «الصفقات المتفاوض عليها» في السوق المالية، وستجري عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية «إيداع».

ويبلغ رأس مال أرامكو 90 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المصدرة 242 مليار سهم، ولا توجد قيمة اسمية للسهم.

وأدرجت أرامكو في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر 2019.

وكان الطرح العام الثانوي للشركة لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم شركة أرامكو السعودية، قد بدأ الأحد الماضي.

وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.

وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة. الدمام - شريف احمد - تعلن شركة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء المقبل 11 يونيو 2024، إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) -إن وجد- للمكتتبين الأفراد.ورد الفائض هو الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد «29 ريالا للسهم»، وسعر الطرح النهائي لشركة أرامكو السعودية، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يجري تخصيصها للأفراد، إن وجدتحددت أرامكو السعودية سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.وستخصص كافة الأسهم المخصصة للأفراد إذ يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وستخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.ونوهت بإتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد في شركة أرامكو السعودية، قبل فتح السوق المالية اليوم الأحد.وتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم طرح أرامكو السعودية عند فتح السوق اليوم الأحد.وأشارت شركة أرامكو السعودية إلى أنه جرى الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 1331915 مكتتباً.وبناء عليه، ستخصص نسبة 10% من أسهم الطرح «باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي» للمكتتبين الأفراد، وستخصص نسبة الـ90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.وأفادت الشركة أنه ستجري عملية التسوية، وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يجري التفاوض عليها خارج السوق، والتي سيجري تنفيذها وفقاً لإطار «الصفقات المتفاوض عليها» في السوق المالية، وستجري عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية «إيداع».ويبلغ رأس مال أرامكو 90 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المصدرة 242 مليار سهم، ولا توجد قيمة اسمية للسهم.وأدرجت أرامكو في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر 2019.وكان الطرح العام الثانوي للشركة لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم شركة أرامكو السعودية، قد بدأ الأحد الماضي.وأدرجت مجلة التايم الأمريكية "أرامكو السعودية"، ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرًا التي تصدرها المجلة.وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.