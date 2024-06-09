شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «بوبا» يوصي بشراء أسهم وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بشراء أسهم وبحد أقصى (860,000) سهما وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وأضافت أن طريقة تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة، فيما تبلغ نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.01%

ونوهت بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبحسب الشركة لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.