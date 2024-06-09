شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «عذيب للاتصالات» يوصي بتوزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) -بالتمرير- أمس، التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 10.199 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 33,999,900.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.3 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة.