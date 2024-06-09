الاقتصاد

استقالة عضو لجنة المراجعة في «الكابلات السعودية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو لجنة المراجعة في «الكابلات » والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية استقالة عضو لجنة المراجعة سعد بن عبد المحسن الحميدي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ابتداء الاستقالة من تاريخ 29/11/1445 هـ الموافق 06/06/2024م.

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وأضافت أن أسباب الاستقالة ارتباطات عملية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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