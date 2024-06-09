شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو لجنة المراجعة في «الكابلات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية استقالة عضو لجنة المراجعة سعد بن عبد المحسن الحميدي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ابتداء الاستقالة من تاريخ 29/11/1445 هـ الموافق 06/06/2024م.
وأضافت أن أسباب الاستقالة ارتباطات عملية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ابتداء الاستقالة من تاريخ 29/11/1445 هـ الموافق 06/06/2024م.
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