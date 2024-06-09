الإحصاء: 3.4٪ نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الهيئة العامة للإحصاء بالرياض

الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد)، عن نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا بنسبة 1.7% في الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بلغ 1.4%، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 3.4 %على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.

وأضافت أن الأنشطة الحكومية حققت نموا قدره 2 % على أساس سنوي، بينما انخفضت على أساس ربعي بنسبة 1.1%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 11.2% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.

وأشارت الهيئة إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2024م، والتي بلغت 5.9% على أساس سنوي و2.1% على أساس ربعي. في حين حققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا بلغ 5% على أساس سنوي و0.2% على أساس ربعي. كما حققت الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى نموا بنسبة 4.5% على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي.

وأفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.016 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024م، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.4%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 15.8%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.4%.

ووفق هيئة الإحصاء، فقد حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا في الربع الأول من عام 2024م بنسبة 6.3%على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي، كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 4.7% على أساس سنوي، و4% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، فقد حققت الواردات نموا قدره 1.8% على أساس سنوي، و 1.3% على أساس ربعي، في حين شهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 6.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 7.4% على أساس ربعي.

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