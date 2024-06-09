“أمانة نجران” تُنجز 62% من مشروع درء أخطار السيول بزور وادعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 62% من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بزور وادعة ، بتكلفة إجمالية بلغت 10,886,320 ريالاً.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن المشروع يتكون من أحواض تجميع بأطوال مختلفة وقناة مفتوحة بطول 207.62 مترًا؛ بالإضافة إلى قنوات مغلقة.

وأكد أن الأمانة تولي مشاريع تصريف السيول أهمية بالغة ضمن أولوياتها ، مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع مؤخراً، مما أسهم – بفضل الله – في الحد من مخاطر السيول.

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