الاقتصاد

“أمانة نجران” تُنجز 62% من مشروع درء أخطار السيول بزور وادعة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 62% من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بزور وادعة ، بتكلفة إجمالية بلغت 10,886,320 ريالاً.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن المشروع يتكون من أحواض تجميع بأطوال مختلفة وقناة مفتوحة بطول 207.62 مترًا؛ بالإضافة إلى قنوات مغلقة.

وأكد أن الأمانة تولي مشاريع تصريف السيول أهمية بالغة ضمن أولوياتها ، مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع مؤخراً، مما أسهم – بفضل الله – في الحد من مخاطر السيول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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