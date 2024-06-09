شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: العاملون بالدولة يبدأوون بصرف مرتبات يونيو اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر للعاملين بالدولة، مبكرا عن موعدها، بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى.

وقال شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونية 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.