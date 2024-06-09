شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «باعظيم» توافق على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه (mazars) كمراجع حسابات الشركة من بين المرحشين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وأضافت أن قرار التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من عام 2025، وتحديد أتعابه بـ305 آلاف ريال.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 11.137 مليون ريال، عن النصف الثاني من العام المالي 2023، بواقع 1.10 ريال عن السهم الواحد، وبنسبة 11% من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستودع الأرباح للمساهمين بتاريخ 25 يونيو الحالي.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل وحذف عدة مواد من نظام الشركة الأساس، وتعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.