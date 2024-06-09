شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مراجع حسابات لـ«فيبكو» وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ38 (الاجتماع الثاني) المنعقد الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023، بعد مناقشته.

وأضافت أن النتائج تضمنت: تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وأفادت بأن التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، وذلك بأتعاب قدرها 250 ألف ريال.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على صرف 500 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023.

