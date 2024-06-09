شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأحد 9 يونيو 2024 بعد انخفاض ملحوظ بحوالى 320 جنيها أمس وسجل الجنيه الذهب اليوم الأحد 24800 جنيها بدون مصنعية فى الصاغة.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24800 جنيه وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.

استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد مستهل تعاملات اليوم بعد تسجيل مستويات مرتفعة، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3100 جنيه، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث ارتفاعات كبيرة للأونصة.