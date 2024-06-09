شكرا لقرائتكم خبر عن 24.5 % زيادة فى أعداد خريجى التعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام (2022/2023) التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات.

وبلغ إجمالي عدد المــؤسسـات التي تمارس نشاط التدريب 561 مؤسسة عــام ( 2022/2023) مقابــــل 635 مؤسسـة عام ( 2021/ 2022 ) وذلك بنسبة انخفاض قدرها 11.7 %، وتضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هذه الــمـــؤسسات بعـــدد 101 مؤسسة بنسبة 18% يليها محــافظة الجيزة بعدد 42 مؤسسة بنسبة 7.5%.

وهناك 48 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي*غيرالمنهجى**)عام ( 2022/2023) مقابــل 511 مؤســسة عــــام ( 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 5.9 ٪

واحتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 94 مؤسسة، بنسبة 19.5٪ من إجمالي عدد المؤسسات.

واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 195 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 68.2٪.

وبلـغ إجمالي مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 80 مركزاً منها (6منهجى، 74غير منهجي) عام ( 2022/ 2023 ) مقابل 124مركزاً منها (6منهجي، 118غير منهجي) عام ( 2021/ 2022 ) بنسبة انخفاض 35.5%.

واحتــلت محافظة جنوب سيناء المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد مـراكز التدريب المهنى باجمـالى 9 مراكز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة والقليوبية بعدد 7 مراكز تدريب بنسبة 8.8٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

وبلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي 109357 دارس عام ( 2022/ 2023) مقابل 117183 دارس عام ( 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 6.7٪.

بلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 3638 دارس عام (2022/2023 ) مقـابـل 7003 دارس عــام ( 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

وبلغ عدد خريجي التــعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 38830 خريج عـــام ( 2022/ 2023 ) مــقــابل 31178 خريج عـــام ( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 24.5 ٪.

بلغ عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطاع الخـاص 3386 خريج عام (2022/2023 ) مقابـل 6800 خريج عـام ( 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 50.2% .

