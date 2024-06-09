شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس" لسكان الوراق: لا تنزعجوا من رائحة الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيتم القيام بأعمال ملئ الخزان الرئيسى بمحطة إضافة الرائحة بالوراق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل فى الساعة الحادية عشر مساء.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر.



