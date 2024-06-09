شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات تاريخية بلغت 54 مليارا.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة بنسبة 2.6%، عند 11855 نقطة، وبتداولات تاريخية بلغت نحو 53.946 مليار ريال.
ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.963 مليار سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.099 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات، مياهنا، والوطنية، والخريف، والسعودي الألماني الصحية، والجزيرة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وثمار، وفقيه الطبية، ومجموعة إم بي سي، والأسماك، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.202 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.392 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.
ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.963 مليار سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.099 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 215 شركةارتفعت أسهم 215 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 15 شركة فقط، من بين 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
أخبار متعلقة
تعيين مراجع حسابات لـ«فيبكو» وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
عمومية «باعظيم» توافق على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023
نمو - السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 26317 نقطة، وبتداولات بلغت 36.140 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.202 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.392 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.