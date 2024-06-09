شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع وزارة الصحة بـ 92 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية اليوم، إشعارا بالموافقة على ترسية منافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الطائف مع وزارة الصحة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 92.113 مليون ريال.

وأضافت أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات ميلادية، فيما يتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024م.

ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية واستلام نسخة منه.