شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع بجامعة الإمام محمد بن سعود بـ78.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية مشروع تشغيل نظام الحاسب الآلي الشامل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ إجمالي 78,710,599.92 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية اليوم، فيما يتوقع توقيع العقد في 9 يوليو المقبل.

وأضافت أن المشروع يتضمن تقديم عدة خدمات وهي:خدمات إدارة التطبيقات، وخدمات إدارة وتشغيل مركز البيانات ومركز المعلومات، وخدمات إدارة الشبكات والإنترنت والاتصالات.

وأفادت بأن الخدمات تشمل: خدمات إدارة وتطوير أنظمة أمن المعلومات، وخدمات إدارة الجودة والمخاطر واستمرارية الأعمال، وخدمات إدارة وتشغيل مكتب البنية المؤسسية، وخدمات تطوير وتشغيل إدارة المشاريع الرقمية.