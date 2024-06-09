الاقتصاد

«المعمر»: ترسية مشروع بجامعة الإمام محمد بن سعود بـ78.7 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية مشروع تشغيل نظام الحاسب الآلي الشامل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ إجمالي 78,710,599.92 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية اليوم، فيما يتوقع توقيع العقد في 9 يوليو المقبل.
وأضافت أن المشروع يتضمن تقديم عدة خدمات وهي:خدمات إدارة التطبيقات، وخدمات إدارة وتشغيل مركز البيانات ومركز المعلومات، وخدمات إدارة الشبكات والإنترنت والاتصالات.
وأفادت بأن الخدمات تشمل: خدمات إدارة وتطوير أنظمة أمن المعلومات، وخدمات إدارة الجودة والمخاطر واستمرارية الأعمال، وخدمات إدارة وتشغيل مكتب البنية المؤسسية، وخدمات تطوير وتشغيل إدارة المشاريع الرقمية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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