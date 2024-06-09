الاقتصاد

عمومية «منزل الورق» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة منزل الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء الأربعاء الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2023م.
وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023م.
وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على صرف مبلغ (450.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2024م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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