شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «منزل الورق» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة منزل الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء الأربعاء الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2023م.

وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023م.

وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على صرف مبلغ (450.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2024م.

