شكرا لقرائتكم خبر عن 42 جيجا بايت «إنترنت» شهريا لكل هاتف ذكي بحلول 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي، أن تصل حركة بيانات الهاتف المحمول عالميا لكل هاتف ذكي إلى 42 جيجابايت شهريًا بحلول عام 2027.وقال تقرير لمؤسسة "فيجول كابيتاليست" إن ذلك يمثل زيادة ضخمة تبلغ 16 ضعفًا مقارنة بعام 2017.تتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ولا سيما بين البلدان المتوسطة الدخل.والجدير بالذكر أنه بين عامي 2018 و2022، شهدت الهند زيادة بنسبة 170% في مستخدمي الإنترنت وحدهم.ويستند تقرير أعلى البلدان في معدلات استخدام لبيانات الهاتف المحمول حول العالم إلى بيانات من تقرير البنك الدولي عن التقدم والاتجاهات الرقمية.ورصد التقرير أفضل 10 دول حول العالم بناءً على استهلاكها الشهري لبيانات الهاتف المحمول وفق معياري رتبة الدولة والاستخدام الشهري لبيانات الهاتف المحمول للفرد.اقرأ أيضاً:جاءت في المرتبة الأولى كوراساو باستخدام شهري لبيانات الهاتف المحمول للفرد بـ131.3 جيجابايت فالكويت بـ83.9 فسورينام ب72.7 ثم فنلندا بـ59.1 لتأتي لاتفيا خامسة بـ52.7.وحلت المملكة العربية السعودية سادسة العالم بـ 44.2 جيجابايت لبيانات الهاتف المحمول للمواطنين.ومن بعد السعودية جاءت إستونيا ب42.4 للتتلوها البحرين 41.6 فالنمسا بـ35.1 لتحل أخيرا في المرتبة العاشرة ليتوانيا بـ32.1. وتعود البيانات إلى عام 2022.ووصل حجم سوق الاتصالات والتقنية بالمملكة إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023 وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الستة أعوام الماضية.وبلغت سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميجابت في الثانية بنسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%.وتحتل جزيرة كوراساو المرتبة الأولى بشكل عام بـ131.3 جيجابايت من الاستخدام الشهري لبيانات الهاتف المحمول للفرد.اقرأ أيضاً:ومع عدد سكان يبلغ 193000 ألف نسمة فقط تتفوق كوراساو على جميع الدول الأخرى على الأرجح بسبب مجموعة من العوامل.ويشمل ذلك تدفق أكثر من مليون سائح وافد في عام 2022 وخطط بيانات الهاتف المحمول التنافسية وانخفاض معدل اختراق أنظمة الاتصالات الثابتة والإنترنت واسع النطاق.على سبيل المثال، في عام 2021 استخدم 28 شخصًا فقط من كل 100 شخص شبكات الخطوط الثابتة بينما استخدم 88 من كل 100 شخص خدمات الهاتف المحمول.علاوة على ذلك، تفتخر الدولة باتصالات الإنترنت الأسرع والأكثر موثوقية في منطقة البحر الكاريبي بفضل تركيزها على مراكز البيانات والبنية التحتية لكابلات الألياف الضوئية.وتأتي في المرتبة الثانية الكويت حيث أنه وفي السنوات الأخيرة تحسنت صناعة الاتصالات في البلاد بشكل ملحوظ.وصلت شبكات الجيل الخامس إلى ما يقرب من 97% من السكان.علاوة على ذلك، استثمرت الحكومة الكويتية بكثافة في منصات الهاتف المحمول التي تسمح للناس بتسوية الغرامات المرورية أو تحديد مواعيد المحكمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول.باعتبارها دولة معروفة ببنيتها التحتية المتقدمة للاتصالات، تتصدر فنلندا أوروبا في استخدام البيانات المتنقلة.في الواقع، أطلقت البلاد أول شبكة اختبار جي 6 في جميع أنحاء العالم.ونظرًا لدورها الرائد في شبكات الاتصالات والتقنيات الرقمية تستخدم العديد من الشركات فنلندا لاختبار المنتجات والخدمات الجديدة قبل إطلاقها عالميًا.وتنضم إلى فنلندا من أوروبا في هذه القائمة لاتفيا وإستونيا والنمسا وليتوانيا.وعلى النقيض من ذلك، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 34 بشكل عام في الاستهلاك الشهري لبيانات الهاتف المحمول بمعدل 13.4 جيجابايت للفرد.قد يكون أحد أسباب انخفاض الاستخدام هو أن تكلفة بيانات الهاتف المحمول في أمريكا هي من بين أعلى المعدلات في العالم.وبلغ متوسط تكلفة جيجابايت واحد من البيانات في أمريكا 6.00 دولارات في عام 2023 وهي قفزة حادة من 0.20 دولار في فرنسا أو 3.48 دولار في اليابان.