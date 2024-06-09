شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الوظائف الأمريكي يخيم على الأسهم وآمال خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسواق الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض مدفوعة بشكل أساسي بتقرير يظهر زخمًا قويًا للتوظيف ومن المرجح أن يؤدي إلى تأخير خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق ما ذكرت صحيفة لوكسوس الأوروبية. خفض الفائدة الأوروبية ومن المؤكد أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ألمحت إلى أن تراجع التضخم لا يزال "على المسار الصحيح" لكنها لم تشر إلى ما إذا كان المزيد من تخفيف أسعار الفائدة في المستقبل القريب مشيرة إلى نهج "يعتمد على البيانات، ويتعامل مع كل اجتماع على حدة".

ومع ذلك، يعول بعض الخبراء على تخفيفين إضافيين من الآن وحتى نهاية العام في سبتمبر وديسمبر. اتجاهات العمالة والأجور ومن ناحية أخرى، يعتقد أغلب المحللين أيضاً أن ما "يريده" المستثمرون أولاً هو "فهم تطور تشغيل العمالة والأجور من أجل تقييم تأثيرها على التضخم وأسعار الفائدة".

وبالتالي، كان نشر تقرير التوظيف لشهر مايو في الولايات المتحدة وبدرجة أقل التقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول محور اهتمامهم .

وأكدت أرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائية لمنطقة اليورو (+0.3%) للربع الأول على انتعاش اقتصادي طفيف في حين خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو (+0.3% بدلاً من 0.4% المتوقعة في ديسمبر) لألمانيا في عام 2024. تراجع الأسهم ولكن قبل كل شيء، كانت إحصاءات التوظيف في الولايات المتحدة هي من كانت ذات الأثر الأكبر حيث أنه من شأن التباطؤ في سوق العمل أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

بعد نشر التقرير، انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بشكل أكثر حدة ب 0.3% لمؤشر إس آند بي 500و 0.4% لمؤشر داو جونز و0.2% لمؤشر ناسداك.

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أضافت الوتيرة المفاجئة لنمو الوظائف وارتفاع الأجور في شهر مايو إلى حالة الاقتناع التي لدى الكثيرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى الفائدة على حالها خلال هذا الصيف وربما بعد ذلك، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أفاد مكتب إحصاءات العمل أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 272 ألف وظيفة خلال الشهر وهو أعلى بكثير من توقعات وول ستريت البالغة 190 ألف وظيفة أعلى بكثير من الزيادة الضعيفة نسبيًا في أبريل البالغة 165 ألف، بالإضافة إلى ذلك ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.1% خلال الـ 12 شهرًا الماضية وهو ما يزيد عن المتوقع. خفض الفائدة الأمريكية وقال محللون أنه بعيدًا عن الإشارة إلى أن سوق العمل لا يزال متحركًا فإن البيانات على أقل تقدير تضيف إلى السرد القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطرًا إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة.

ومع ارتفاع التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2٪ هناك القليل من الأدلة على أن ارتفاع أسعار الفائدة يعرض مقاييس واسعة للنمو الاقتصادي للخطر. مسار التضخم وقالت ليز آن سوندرز كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "تشارلز شواب": ”لقد كنت في حيرة من أمري حول متى سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. لقد كنت أكثر تأييدًا للمعسكر القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي لايرى حاجة إلى البدء في التخفيض والارتفاع لفترة أطول يعني أنه لن يحدث شيء هذا العام".

ومع ذلك، على الجانب الآخر من التفويض، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشهد معظم المقاييس ارتفاع الأسعار سنويًا بمعدل 3٪ تقريبًا بانخفاض كبير عن الذروة التي بلغتها في منتصف عام 2022 ولكنها لا تزال مرتفعة.

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بعد أرقام الوظائف، قام متداولو العقود الآجلة بخفض الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة.

وأشار التسعير في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى عدم وجود فرصة تقريبًا للتخفيض في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأيام القادمة أو في يومي 30-31 يوليو.

من هنا، تشير الأسعار إلى احتمال بنسبة 50-50 تقريبًا للتحرك في سبتمبر للخفض واحتمال بنسبة 46٪ فقط أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض ثانٍ قبل نهاية العام. تشاؤم المستثمرين ومع ذلك، يقول محللون أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يصبحوا متشائمين فوفقًا لريك ريدر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بلاك روك" :"إن ضعف الطلب على العمال كما أظهر التقرير يشير إلى أن فرص العمل مستمرة في التباطؤ".

وأضاف: ”نعتقد أن اللجنة لا يزال بإمكانها البدء في خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعها في سبتمبر مع الرغبة في إجراء خفض آخر هذا العام لكن قراءات التضخم من هنا يجب أن تكون داعمة لذلك”.