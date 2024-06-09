شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«الراجحي المالية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق على «بنان العقارية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تداول السعودية موافقتها على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لشركة بنان العقارية (9519) في نمو- السوق الموازية.
وقالت تداول: إن الموافقة تبدأ من تاريخ 11/06/2024م.
وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة بنان العقارية (9519) ستكون: الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 50%، والحد الأدنى من حجم الأوامر: 100,000 ريال.
وأشارت إلى أن من ضمن الالتزامات: الحد الأعلى للفارق السعري: 5.0%.
ونوهت بممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
وقالت تداول: إن الموافقة تبدأ من تاريخ 11/06/2024م.
وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة بنان العقارية (9519) ستكون: الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 50%، والحد الأدنى من حجم الأوامر: 100,000 ريال.
وأشارت إلى أن من ضمن الالتزامات: الحد الأعلى للفارق السعري: 5.0%.
ونوهت بممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.