الاقتصاد

الموافقة لـ«الراجحي المالية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق على «بنان العقارية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تداول موافقتها على طلب شركة الراجحي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لشركة بنان العقارية (9519) في نمو- السوق الموازية.
وقالت تداول: إن الموافقة تبدأ من تاريخ 11/06/2024م.
وأضافت أن التزامات صانع السوق على شركة بنان العقارية (9519) ستكون: الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 50%، والحد الأدنى من حجم الأوامر: 100,000 ريال.
وأشارت إلى أن من ضمن الالتزامات: الحد الأعلى للفارق السعري: 5.0%.
ونوهت بممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة الراجحي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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