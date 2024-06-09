شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء» توقع عقد إنشاء أبراج مكتبية وسكنية بـ300 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم، عقد إنشاء أبراج مكتبية وسكنية (مشروع الرائد) مع شركة الفايزية للتطوير العقاري بقيمة 300 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية وإنشاء وتشطيب وتنفيذ وتوريد كامل مواد بناء المشروع والمتابعة الإدارية لكل الخدمات ذات العلاقة وتنفيذها حتى يصبح المشروع جاهزا للاستثمار.

وأضافت أن المشروع يتضمن: إنهاء كل ما يتطلب “تسليم مفتاح" للأبراج المكتبية والسكنية حسب المخططات التصميمية المعتمدة من استشاري الطرف الأول وحسب المواصفات الموضوعة والتي لا تتعارض مع مواصفات الكود السعودي ووزارة الإسكان.

وأشارت إلى أن مدة العقد 3 سنوات، فيما سينعكس الأثر الإيجابي على نتائج الأعمال خلال النصف الثاني من عام 2024 والسنوات القادمة خلال مدة إنجاز المشروع.