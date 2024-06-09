شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: ترسية مشروع بقيمة 21 مليون ريال في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لانا ترسية مشروع توريد المستهلكات والمستلزمات لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بقيمة 21,147,830.00 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يتضمن توريد المستهلكات والمستلزمات لنفايات الرعاية الصحية الخطرة للمنشآت الصحية بمنطقة المدينة المنورة حسب وثائق المشروع من ومواصفات وجداول كميات.

وأضافت أن الأثر المالي سيظهر اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024.