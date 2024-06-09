شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يوليو.. بدء الاكتتاب في 20% من أسهم «الأشغال الميسرة» بـ«نمو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطرح شركة الأشغال الميسرة التجارية 20% من أسهمها للاكتتاب في السوق الموازية "نمو" في 7 يوليو المقبل.

وقالت الشركة في نشرة الإصدار: إن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تبلغ 480 ألف سهم، فيما ينتهي الاكتتاب في 15 يوليو 2024.

وأضافت أن طرح الأسهم في السوق الموازية، سيكون موجها لفئات المستثمرين المؤهلين، وبقيمة اسمية للسهم قدرها 10 ريالات.

وتمثل أسهم الطرح بمجملها 20% من رأس مال المصدر للشركة، فيما يبلغ رأس مال الشركة 24 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأن مدير اكتتاب أسهم الشركة في السوق الموازية سيكون شركة يقين المالية (يقين كابيتال).

وأشارت إلى أن شركة الاستثمار للأوراق المالية والواسطة، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة الرياض المالية، وشركة العربي المالية، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة الراجحي المالية (الراجحي المالية)، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأول للاستثمار (ساب انفست) سيكونوا البنوك المستلمة لاكتتاب الشركة في (نمو).