شكرا لقرائتكم خبر عن 27 يونيو.. نهاية الاكتتاب في «سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية عن انتهاء الاكتتاب في أسهم صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول (صناديق الاستثمار المغلقة) بسوق الأسهم الرئيسية، في 27 يونيو الحالي.
وكان الاكتتاب في أسهم صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول قد بدأ في 19 مايو الماضي.
ووفقا لبيانات تداول، فإن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 100 مليون سهم، فيما يبلغ سعر الطرح 10 ريالات للسهم الواحد.
ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال، فيما تمثل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب من رأس المال 100%.
وأفادت بأن مدير الاكتتاب سدكو كابيتال، بينما البنوك المستلمة هي: الجزيرةكابيتال، مصرف الراجحي، شركة الأهلي المالية، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الانماء، البنك العربي الوطني.
وكان الاكتتاب في أسهم صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول قد بدأ في 19 مايو الماضي.
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ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال، فيما تمثل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب من رأس المال 100%.
وأفادت بأن مدير الاكتتاب سدكو كابيتال، بينما البنوك المستلمة هي: الجزيرةكابيتال، مصرف الراجحي، شركة الأهلي المالية، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الانماء، البنك العربي الوطني.