شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغسطس.. انتهاء اكتتاب صندوق «يقين إس آند بي إس جي المتداول» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت تداول السعودية: إن الاكتتاب في صندوق يقين إس آند بي إس جي المتداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينتهي في 8 أغسطس المقبل.
وكان الصندوق قد بدأ الاكتتاب في السوق الرئيسية (صناديق المؤشرات) في 12 مايو الماضي.
وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مليون سهم، فيما بلغ سعر الطرح 10 ريالات، فيما يبلغ رأس مال الشركة 10 ملايين ريال.
وأفادت بأن مدير الاكتتاب شركة يقين كابيتال، فيما سيكون البنوك المستلمة شركة يقين كابيتال.
وكان الصندوق قد بدأ الاكتتاب في السوق الرئيسية (صناديق المؤشرات) في 12 مايو الماضي.
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وأفادت بأن مدير الاكتتاب شركة يقين كابيتال، فيما سيكون البنوك المستلمة شركة يقين كابيتال.