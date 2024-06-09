الاقتصاد

8 أغسطس.. انتهاء اكتتاب صندوق «يقين إس آند بي إس جي المتداول»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغسطس.. انتهاء اكتتاب صندوق «يقين إس آند بي إس جي المتداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت تداول : إن الاكتتاب في صندوق يقين إس آند بي إس جي المتداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينتهي في 8 أغسطس المقبل.
وكان الصندوق قد بدأ الاكتتاب في السوق الرئيسية (صناديق المؤشرات) في 12 مايو الماضي.

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وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مليون سهم، فيما بلغ سعر الطرح 10 ريالات، فيما يبلغ رأس مال الشركة 10 ملايين ريال.
وأفادت بأن مدير الاكتتاب شركة يقين كابيتال، فيما سيكون البنوك المستلمة شركة يقين كابيتال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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