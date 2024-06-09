شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 2.91% بجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.735 تريليون جنيه.

,تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 25659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 31360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 11075 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5632 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8156 نقطة.