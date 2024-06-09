شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين: تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي المناخ الاستثمار على المستوى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يحتاج إلى استعدادات للتعامل الفعال مع الأطراف المعنية بتطبيق القانون في الفترة الأولى من التنفيذ لتفادى أي تأثير سلبي على الاستثمار.

وأضاف هاني سري الدين خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد اليوم، أن الفترة الأولى لتطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية تستوجب التعامل بتوجيهات متوالية لطمأنة المستثمرين عند التطبيق وتقليل حالة عدم اليقين عند المستثمرين، من أجل نمو الاستثمار والذى يعتمد حاليا على الاندماجات والاستحواذات.