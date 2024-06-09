شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه مقتربًا من مستوى 26ألف نقطة وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات ضعيفة لم تصل إلى مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 26043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 31802 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 11229 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 5715 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 8275 نقطة.

أعلنت شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، شراء الأولى 375 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 968 سهمًا، 4799 سهم، 27.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 455.5 ألف سهم، 5021 سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان عدد 47.1 ألف سهم، واشترت إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 11 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1500 سهم، 39 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 8500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 122.1 ألف سهم، 655.8 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الاستحواذ على كامل أسهم رأسمال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية عن طريق مبادلة الأسهم من خلال قيام شركة إعمار مصر الاستحواذ على نسبة تصل إلى 75% لتتملك حتى 100% من كامل أسهم رأسمال شركة البرو نورث مقابل حصول مساهمي على أسهم زيادة في رأسمال شركة إعمار، والموافقة على الاستحواذ نقدًا على نسبة تمثل 25% من أسهم رأسمال شركة سكاي تور للتطوير العقاري مع إمكانية الاستحواذ على نسبة الـ75% المكملة مقابل حصول المساهمين على أسهم في إعمار.

في سياق منفصل أعلنت شركة القلعة، عن انتهاء المرحلة الأولى لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة، وبلغت نسبة التغطية 81.11% بإجمالي 875.4 مليون جنيه ما يوازي 17.5 مليون دولار، ويكون المبلغ المتبقي للاشتراك في المرحلة الثانية هو 4.1 مليون دولار المعادل لمبلغ 204 ملايين جنيه.

كما أعلنت شركة حديد عز، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة بأسهم خزينة بعدد 910.5 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 4.5 مليون جنيه، وإبرام الشركة كفالات تضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب بحد أقصى مبلغ 500 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري.