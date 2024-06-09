شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. نهاية الاكتتاب في «صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية، أن الاكتتاب في صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول، في السوق الرئيسية (صناديق الاستثمار المغلقة) سينتهي يوم الخميس المقبل 13 يونيو الحالي.
وكان الاكتتاب في صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول، قد بدأ في 28 أبريل الماضي.
وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 100 مليون سهم، فيما بلغ سعر الطرح 10 ريالات.
ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال، فيما تبلغ نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب 100 مليون سهم.
وأفادت بأن مدير الاكتتاب شركة الخبير المالية، فيما ستكون البنوك المستلمة هي: الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأهلي المالية، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الإنماء، شركة الخبير المالية.
وكان الاكتتاب في صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول، قد بدأ في 28 أبريل الماضي.
وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 100 مليون سهم، فيما بلغ سعر الطرح 10 ريالات.
ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال، فيما تبلغ نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب 100 مليون سهم.
وأفادت بأن مدير الاكتتاب شركة الخبير المالية، فيما ستكون البنوك المستلمة هي: الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأهلي المالية، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الإنماء، شركة الخبير المالية.