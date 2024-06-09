شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: إلغاء قرار بإيداع مقترح التنظيم المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية، أن الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية في جدة عقدت جلسة قضائية، قررت فيها: إلغاء قرار أمين التنظيم المالي وليد سبحي، بإيداع مقترح التنظيم المالي المودع لدى المحكمة.

وكانت شركة الكابلات السعودية قد أعلنت إجراء إعادة التنظيم المالي، مشيرة إلى الحكم الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ 1445/11/06هـ، القاضي بقبول إيداع المقترح وتحديد موعد لتصويت الملاك والدائنين والذي حددته المحكمة بتاريخ 1445/11/27هـ، و1445/11/29هـ ، على التوالي، وبناء على اعتراض الشركة على مقترح إعادة التنظيم المالي لوجود مخالفات شكلية إجرائية ومعلومات مالية غير صحيحة، عقدت الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية في جدة جلسة قضائية بهذا الخصوص.

وأفادت الشركة في بيان على تداول: إن الجلسة شملت: عدول المحكمة عن قرارها الصادر في 06/11/1445 هـ الموافق والمنتهي منطوقه إلى قبول إيداع المقترح بإعادة التنظيم المالي والمودع من قبل أمين الإجراء وليد سبحي.

وتضمنت الجلسة أن على الشركة إعداد المقترح البديل خلال 22 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار الموافق اليوم 03/12/1445 هـ الموافق 09/06/2024م، وعليه ستقوم الشركة بإعداد مقترح بديل خلال 22 يوما وتسليمه للدائرة الموقرة.

وستعلن الشركة أي تطورات بهذا الخصوص.