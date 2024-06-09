شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. توزيع أرباح على مساهمي «الاتحاد للتأمين» عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، أن توزيع الأرباح على مساهمي الشركة للعام المالي 2023 سيكون غدا 10 يونيو الحالي.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 15-04-2024م توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م.

وأعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 30-05-2024م نتائج الجمعية العامة غير العادية المُنعقدة في 29-05-2024م، والمتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م.

