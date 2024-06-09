شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي بنهاية أبريل 2024م والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.