شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 9-6-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار النفط تراجعت في نهاية تعاملاتها الأسبوع الماضي ، متكبدة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يقيم المستثمرون تطمينات أوبك مقابل أحدث بيانات الوظائف الأمريكية التي قلصت التوقعات بأن البنك المركزى الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة قريباً.

كما أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو، مما يبقى قرار البنك المركزى الأمريكي على المسار الصحيح لتأجيل البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر القادم ، هذا الى جانب تراجع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة والذى سجل أدنى مستوى له منذ يناير 2022.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 79.62 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.53دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 83.08 دولار للبرميل .



