شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من زراعة 2000 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات و240 فى توشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت عملية زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة 2000 فدان وفى توشكى 240 فدان الموسم الجارى بعد وصول البذور الجديدة، لتضاف إلي البذور المتبقية من الموسم الماضى، والتي تم البدء بزراعتها بإشراف خبير زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية الدكتور سعيد عبد التواب.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، استقرت على زراعة 2250 فدانا فقط الموسم الجارة بدلا من 5 آلاف فدان مستهدفة، حتى تتمكن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من تمويل المشروع، كما تم البدء فى استيراد حصادتين لتضاف إلي حصادتين فى الموقع للاسراع بحصاد وجنى الأقطان حتى لا تتأخرومتوقع وصولها الفترة المقلبة.

وأشارت المصادر إنه تم الانتهاء من عملية الزراعة، حيث تم زراعة نحو 2000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة في شرق العوينات إضافة إلى زراعة 240 فدانا في توشكى عن طريق شركة خاصة ، موضحة أن المستهدف الحصول على نحو 10 قنطار للفدان من زراعات الموسم الجارى؛ لتساهم في توفير الواردات من تلك النوعية من الأقطان ومن خاماتها وغزولها .

وتتضمن خطة الدولة زراعة 150 ألف فدان من القطن قصير التيلة شرق العوينات وفى توشكى وفي بعض مناطق الضبعة خلال السنوات المقبلة، ثم زيادتها لـ600 ألف فدان وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع البدء بزراعة 2250 فدان خلال العام الجارى من خلال شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل، واحدى الشركات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت إشراف الدكتور سعيد عبد التواب، الخبير العالمى؛ لزراعة الأقطان في المناطق الصحراوية.