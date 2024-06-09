المالية تعلن تبكير صرف مرتبات يوليو ٢٠٢٤

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية، أنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتبمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم ١٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١٠، ١١ يوليو، وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم ٢٢ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهابت المالية بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.