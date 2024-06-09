شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: تبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال بلبنان لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون المشترك مع المؤسسات والجهات المماثلة في دولة لبنان وفي مختلف الدول العربية والإقليمية لتبادل الأفكار والخبرات ودراسة الإمكانات والفرص المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق في مختلف المجالات الاستثمارية والمصرفية، وتفعيل التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة رحمي في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي تناولت "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية".

وأوضح رحمي في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أن جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يسعى لاكتشاف قنوات جديدة ومتنوعة مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتطوير هذا القطاع وإتاحة الخدمات ذات الصلة بكل من مصر ولبنان.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى توافق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كلا من الجهاز والجمعية، وذلك في مجالات تنفيذ البرامج والأنشطة التي تقدم الحوافز والخدمات المبتكرة لرواد ورائدات الأعمال وتدعم إقامة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وتزودها بمقومات النجاح والاستمرارية.

واستعرض رحمي خلال كلمته التي ألقاها في الندوة عدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية من خلال جهاز تنمية المشروعات والخطط القومية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكدا على أن الجهاز يتولى وضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال في مصر وتهيئة البيئة المواتية لدعم هذه المشروعات بالتعاون الوثيق مع عدد كبير من الجهات الشريكة.

وأكد رحمي حرص الجهاز على الاستفادة من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات التي تم التوصل إليها في هذا المجال وإعطاء أولوية للتنسيق مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات بكل من البلدين، وكذلك على تطوير برامج للتعاون مع الجانب اللبناني حول العديد من المجالات، منها التوسع في إقامة المعارض المشتركة، وتوقيع الاتفاقيات، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل البعثات التجارية، وكذلك إطلاق مسابقات ريادة الأعمال، وسبل الاستفادة من الميزات التنافسية وفرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها كل من البلدين، مما يمهد الطريق لتعزيز إقامة المشروعات الناجحة وبالتالي فتح المزيد من الأسواق اللبنانية لمنتجات المشروعات المصرية.