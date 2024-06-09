شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9- 6- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-6-2024.



إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، والقاهرة للإسكان والتعمير، وسيتي للتحاليل الطبية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 45 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.735 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 487.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.46%، والعرب على 3.18%، واستحوذت المؤسسات على 26.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 104.1 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 25659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 31360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 11075 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5632 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8156 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 6576 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1670 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.454 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.67%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 24.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.28%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 4.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 4.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.97%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 6.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.63%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.476 جنيه بنسبة تراجع بلغت 37.29%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 19.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.36%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 10.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.15%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.527 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.96%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.200 بنسبة تراجع بلغت 7.83%.