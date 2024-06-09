أمير الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن نواف، استقبل في مكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف، محمد الفاضل، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية، بمناسبة تحقيق الجمعية جائزة التعاونيات للعام الثاني على التوالي، كأعلى الجمعيات تحقيقا للخدمات المقدمة للمساهمين.

واستمع الأمير فيصل بن نواف لشرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن تحقيق الجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد منافسة بين 450 جمعية تعاونية في مختلف مناطق المملكة. فيما جاء تحقيق الجمعية الجائزة في مسار خدمة المساهمين، كونها تقدم خدماتها لما يقارب ألفي مستفيد في مجالات عدة.

وبارك سموّه تحقيق هذه الجائزة، متمنيا لمنسوبي الجمعية التوفيق.

وأكد أهمية الدور الفعال للجمعية في خدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة، منوها بما يحظى به القطاع الزراعي من اهتمام ورعاية ودعم القيادة الرشيدة، متطلعا إلى مزيد من المشاريع والخدمات للمستفيدين.