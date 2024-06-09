المؤسسة الإسلامية الدولية

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- بواسطة أيمن الوشواش - لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - خصصت 3.808 ملايين دولار لتمويل قطاع الطاقة، وهو ما يشكل 55% من إجمالي الموافقات للسنة المالية لتمويل التجارة، والأولوية لدعم البلدان في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي وخاصة الدول الأعضاء الأقل نموا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - خصصت 3.808 ملايين دولار لتمويل قطاع الطاقة، وهو ما يشكل 55% من إجمالي الموافقات للسنة المالية لتمويل التجارة، والأولوية لدعم البلدان في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي وخاصة الدول الأعضاء الأقل نموا. وأوضحت المؤسسة أنها تعمل لتعزيز التقدم، سعيا لتحقيق مهمتها المتمثلة في «تعزيز التجارة وتحسين الحياة»، حيث تعطي المؤسسة الأولوية في رفع معايير الحياة المعيشية من خلال ضمان الوصول إلى إمدادات الطاقة الكافية.

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